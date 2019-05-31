Сергей Шнуров обрадовался тому, что «Пулково» не назвали именем Достоевского

— Я буду по-прежнему аэропорт называть «Пулково», мне так удобнее. Достоевский — писатель мрачный, — заявил он.

Он добавил, что если решение о переименовании аэропорта все-таки будет принято позже, то можно использовать названия произведений писателя для названия зон воздушной гавани. Например, зону досмотра, по мнению музыканта, можно назвать в честь «Преступления и наказания».

Кроме того, можно установить в здании аэропорта скульптурную композицию «Бедные люди» с сумками.