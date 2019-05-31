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Сергей Шнуров обрадовался тому, что «Пулково» не назвали именем Достоевского 

Вечерняя Москва 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Музыкант Сергей Шнуров поддержал решение не присваивать аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге имя писателя Федора Достоевского, передает ФАН.
— Я буду по-прежнему аэропорт называть «Пулково», мне так удобнее. Достоевский — писатель мрачный, — заявил он.
Он добавил, что если решение о переименовании аэропорта все-таки будет принято позже, то можно использовать названия произведений писателя для названия зон воздушной гавани. Например, зону досмотра, по мнению музыканта, можно назвать в честь «Преступления и наказания».
Кроме того, можно установить в здании аэропорта скульптурную композицию «Бедные люди» с сумками.
В пятницу, 31 мая, Владимир Путин подписал указ о присвоении столичным аэропортам имен выдающихся деятелей России. Так, аэропорт Шереметьево получил имя Александра Пушкина, Домодедово — Михаила Ломоносова, Внуково — Андрея Туполева, передает RNS.
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Общество , Федор Достоевский , Андрей Туполев , Михаил Ломоносов , Сергей Шнуров , Владимир Путин , Международный аэропорт Внуково , Аэропорт Шереметьево , Санкт-Петербург
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