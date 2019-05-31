Президентские гранты дошли до русской глубинки

«Некоторые НКО надеялись, что где-то есть кабинет или тот волшебный телефон, позвонив по которому, можно получить увеличение баллов. Сейчас все поняли, что это невозможно, таких кабинетов нет и таких телефонов нет», — заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, подводя итоги первого в этом году конкурса грантов для гражданского общества.

В пятницу в Москве назвали победителей конкурса на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества. Характерная черта первого в этом году грантового конкурса для НКО — из 1644 заявок-победителей львиная доля приходится на проекты от общественников из глубинки.

«Для нас очень важно, что абсолютное большинство, 87% победителей — это не московские проекты, — подчеркнул по завершении заседания Координационного комитета конкурса руководитель комитета, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. «Причем под московскими мы понимаем не только город Москву, но и те общероссийские, межрегиональные общественные некоммерческие организации, которые расположены в Москве», — пояснил Кириенко.

Таким образом, на нужды местных, провинциальных НКО пойдет большая часть из более чем трех миллиардов рублей грантового фонда. Отбор был жестким. Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на первый конкурс 2019 года было подано более 9 тысяч проектов от 7,7 тысяч НКО из всех регионов страны.

Проекты оценивали 815 экспертов, которые «просеяли» заявки через более 18 тысяч экспертиз.

Еще на стадии отбора проектов организаторы конкурса заметили: тематика заявок в сравнении с предыдущими «сезонами» стала меняться. На это же обратил внимание и руководитель Координационного комитета Сергей Кириенко.

«У нас традиционно лидером среди проектов является здравоохранение. Это так и осталось, но сильно подтянулись остальные направления, — отметил он. — На второе место вышли проекты в сфере культуры и искусства. По количеству победителей — на втором месте, а по сумме даже на первом. Порядка 470 млн рублей выделено на проекты в сфере культуры и искусства».

Как полагают организаторы, общественников могла вдохновить президентская инициатива по поддержке молодых талантов.

Если к упомянутым 470 млн рублей приплюсовать 170 млн, выделенных президентом на поддержку молодых талантов, получится более 600 млн рублей, направленных на проекты в этой сфере, отметил Кириенко.

Именно к культурной «номинации» относится крупнейший грант. «Самый большой грант в этом году — 66 млн рублей на фестиваль „Добрая волна“: отбор и поддержка талантливой молодежи, музыка, танцы для детишек с ограниченными возможными по здоровью. Это очень хороший, добрый проект», — рассказал руководитель Координационного комитета.

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, к той же «культурной» категории относится и самая скромная заявка-победительница — проект летнего танцевального кружка для ребят из городка Купино в Новосибирской области. Этот грант — 71 тысяча рублей.

Поступило очень много таких небольших заявок, сообщил газете ВЗГЛЯД глава Фонда президентских инициатив Илья Чукалин. «Например, это проект из городка Ноглики на Сахалине. В чистом виде маленький и простой краеведческий проект — называется „Тымовские следопыты“. У них там есть река Тымь, участники проекта по ней собираются сплавляться, проводить исследования в нескольких точках на маршруте».

«Таких же маленьких, интересных и добрых проектов много и в Якутии. Их тематика — это передача из поколения в поколение необычного опыта. Например, выделка оленьих шкур; есть проект обучения изготовлению поделок из бивней мамонта, — рассказал собеседник. — Заявки на подобного рода маленькие проекты приходили и из республики Коми — например, это «Музей-изба крестьянского быта».

Число таких небольших проектов будет расти, предполагает Чукалин. Для этого нужна помощь СМИ, чтобы о них узнали. «Например, это проект „Дом со львом“, который получил поддержку в одном из предыдущих конкурсов. Заявка поступила из села Поповка Хвалынского района Саратовской области, — рассказал Чукалин. — В этой избе есть интересные изображения на стенах, созданные еще в начале XX века. Там теперь создали музей, туда едут туристы — и это оживляет маленькую деревню, о которой раньше ничего не слышал».

Всего, как поясняют организаторы, среди 1644 победителей — 376 из малых городов и весей. Таких заявок больше всего поступает из сибирских регионов, причем далеко не только из богатого и социально активного Ханты-Мансийского округа.

География конкурса впечатляет. Среди победителей — проект «Военные тайны самой западной точки России» из Балтийска Калининградской области. Грант на 432 тысячи рублей предполагает создание туристической инфраструктуры на Балтийской косе, которая долго была закрытой военной зоной. И буквально рядом в списке победителей — семейно-родовая община из самого северного города России, Певека на Чукотке. На культурно-просветительский проект «Пэгытти — чукотский новый год» выделено 982 тысяч рублей.

В целом, география меняется — если не считать традиционно активных Москвы и Петербурга, то в лидеры вырвались Волгоградская и Свердловская области, Татарстан и Башкирия. Важно, что к поддержке гражданскому обществу «подтягиваются» региональные власти, отмечают организаторы конкурса.

Средний размер президентского гранта составил порядка 2 млн рублей. «И очень радует, что увеличивается каждый год софинансирование, — подчеркнул в этой связи Кириенко. — 71% софинансирования — это значит, что к каждому рублю президентского гранта добавляется еще 70 с лишним копеек из других источников финансирования. Причем, что меня очень радует — увеличивают софинансирование руководители и правительства регионов». Это означает, что местное руководство чувствует полезность проектов, которые предлагают НКО для своих регионов.

Фонд президентских грантов будет вести работу по оценке результатов проектов. «Подведение итогов так же открыто и прозрачно как и отбор проектов, — пояснил Кириенко. — Оценку того, насколько реально полезны оказались проекты, насколько они повлияли на жизнь людей, насколько они помогли тем, на кого были рассчитаны, могут дать не только Фонд президентских грантов, не только наши более эксперты, которые проводят оценку, но и любой желающий». Сделать это можно на сайте Фонда президентских грантов — все эти оценки будут учитываться и перепроверяться, сообщил Кириенко.