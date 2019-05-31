«Шпора в фартуке»: опубликованы кадры слежки во время ЕГЭ

В группе «ННовый Владивосток» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали фото работы ситуационного центра Приморского края , сотрудники которого следили за школьниками во время ЕГЭ с помощью камер и находили шпаргалки.

Снимок демонстрирует зал, где множество волонтеров и работников сидят за компьютерами, на экраны которых выведены экзаменационные классы. Также «ННовый Владивосток » опубликовал скриншот переписки сотрудников центра.

«ППЭ 1002 ауд 21 место 3А время 11.58.24 списывает, шпора в фартуке. ППЭ 510 ауд 306 место 4Б время 11:59 разговаривает с позади сидящим. Сделайте замечание», — такие сообщения встречаются в чате.

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В комментариях к посту пользователи пришли к выводу, что ЕГЭ — «самое нервное событие во время обучения».

«Сначала тебя нервируют, раздражают, достают этим Егэ, что ты его не сдашь, потом тем, что на егэ все жёстко, нужно сидеть и не двигаться. А во время самого экзамена ты сидишь в этой аудитории, боишься дышать, тебя выгоняют из туалета, если ты там более 1 минуты», — посетовала Сюзанна Невская (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Такое ощущение, что дети сдают экзамены, чтобы после Егэ пойдут спасать планету от армагедона», — добавил Антон Зотов.

Пользовательница Алина Столетова отметила, что основная часть наблюдателей в зале — студенты.

«Интересно, все ли из них честно сдают сессию, т.е. без шпаргалок, разговоров и т.п», — написала она.

В начале этой недели в России стартовала основная волна ЕГЭ. За использование шпаргалок и смартфонов с экзамена, как и в прошлые годы, удаляют. Все пункты проведения экзаменов — в основную волну их более пяти тысяч — оборудованы видеонаблюдением.