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Родители Дианы «На донышке» Шурыгиной разводятся 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Наталья Шурыгина, мать скандально известной героини ток-шоу Андрея Малахова Дианы Шурыгиной, близка к разводу.
Как сообщает издание "Стархит", женщина сблизилась с бизнесменом и певцом Игорем Лепихиным, который младше нее на десять лет. Наталья и Игорь познакомились на дне рождения продюсера Дианы Шурыгиной — Дианы Бичаровой, на фоне чего отношения с Алексеем Шурыгиным окончательно разладились.
"Дочь заняла сторону отца. Наталье же было не с кем даже поговорить, и она все чаще стала встречаться с Игорем",
— рассказали в семье, подтверждая, что родители Шурыгиной решили развестись и Наталья вскоре подаст на развод.
Известно, Лепихин предложил Наталье переехать к нему. Шурыгина подтвердила в беседе с изданием, что давно живет с мужем в статусе друзей.
"Сейчас я влюблена и чувствую взаимность, и это прекрасно", — порадовалась она.
Ранее заявившая об изнасиловании и известная благодаря мему "На донышке" Шурыгина выложила в сеть снимок топлес.
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Общество , Алексей Шурыгин , Андрей Малахов , Игорь Лепихин
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