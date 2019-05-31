Родители Дианы «На донышке» Шурыгиной разводятся

Наталья Шурыгина, мать скандально известной героини ток-шоу Андрея Малахова Дианы Шурыгиной, близка к разводу.

Как сообщает издание "Стархит", женщина сблизилась с бизнесменом и певцом Игорем Лепихиным , который младше нее на десять лет. Наталья и Игорь познакомились на дне рождения продюсера Дианы Шурыгиной — Дианы Бичаровой, на фоне чего отношения с Алексеем Шурыгиным окончательно разладились.

"Дочь заняла сторону отца. Наталье же было не с кем даже поговорить, и она все чаще стала встречаться с Игорем",

— рассказали в семье, подтверждая, что родители Шурыгиной решили развестись и Наталья вскоре подаст на развод.

Известно, Лепихин предложил Наталье переехать к нему. Шурыгина подтвердила в беседе с изданием, что давно живет с мужем в статусе друзей.

"Сейчас я влюблена и чувствую взаимность, и это прекрасно", — порадовалась она.

Ранее заявившая об изнасиловании и известная благодаря мему "На донышке" Шурыгина выложила в сеть снимок топлес.