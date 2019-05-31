«Все с ним в порядке»: жена Бекмамбетова опровергла слухи о его тяжелой болезни

Известный российский режиссер Тимур Бекмамбетов чувствует себя хорошо и находится дома. Об этом ИА Nation News рассказала его супруга Наталия Фишман

«Все с ним хорошо, Тимур дома. Это кто-то попиариться решил, я не знаю, кто. Он был в больнице на плановом обследовании, все с ним в порядке. Сейчас дома, работает, хорошо себя чувствует», — рассказала Фишман.

По ее словам, сообщения в СМИ — глупости, так как ее муж находится дома.

Ранее появилась информация, что Бекмамбетов попал в больницу из-за тяжелого заболевания. Недавно режиссеру удалили щитовидную железу, а спустя время он якобы почувствовал себя плохо.