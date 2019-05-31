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«Все с ним в порядке»: жена Бекмамбетова опровергла слухи о его тяжелой болезни 

360tv.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Известный российский режиссер Тимур Бекмамбетов чувствует себя хорошо и находится дома. Об этом ИА Nation News рассказала его супруга Наталия Фишман.
«Все с ним хорошо, Тимур дома. Это кто-то попиариться решил, я не знаю, кто. Он был в больнице на плановом обследовании, все с ним в порядке. Сейчас дома, работает, хорошо себя чувствует», — рассказала Фишман.
По ее словам, сообщения в СМИ — глупости, так как ее муж находится дома.
Ранее появилась информация, что Бекмамбетов попал в больницу из-за тяжелого заболевания. Недавно режиссеру удалили щитовидную железу, а спустя время он якобы почувствовал себя плохо.
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Общество , Наталия Фишман , Тимур Бекмамбетов
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