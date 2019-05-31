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Патриарх Кирилл освятил главный храм Новодевичьего монастыря в Петербурге 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу совершил чин Великого освящения главного храма Новодевичьего монастыря — Воскресенского собора в Санкт-Петербурге и возглавил в нем Божественную литургию.
"Я с особым чувством совершил сегодня Божественную литургию в этом месте, которое, конечно, как и многое в Петербурге, связано с моей жизнью. Даже когда здесь было запустение, всегда была надежда на то, что проникнет церковная жизнь. Сегодня мы были участниками дивного события — освящения храма в Новодевичьем монастыре. Вообще все, кто трудится над возрождением Русской православной церкви, совершает великое деяние. Потом мы будем ясно осознавать, участниками каких важных событий мы были в современной истории Русской православной церкви", — обратился к прихожанам после церемонии предстоятель РПЦ.
Патриарх Кирилл также передал храму образ Владимирской иконы Божией матери.
Как рассказал журналистам старший священник Новодевичьего монастыря иерей Дионисий Харин, 20 лет назад главный собор, который до революции строился по поручению императора Николая I, был передан монастырю в разрушенном состоянии.
"Сестры монастыря, епископ, священники, которые здесь в монастыре служили, они даже не верили, что этот монастырь и этот храм можно когда-нибудь восстановить. Но прошло 20 лет, и храм полностью восстановлен, и здесь снова зазвучат богослужения", — сказал он.
По словам священника, в основе росписи монастыря — образы святых западной и восточной церкви, а также лики святых, прославленных в наше время. "Самым продолжительным [в восстановлении] было — это роспись этого собора, наверное, это одна из самых сложных задач, которая выполнялась практически в течение 15 лет", — пояснил Дионисий. Он добавил, что раньше перед собором стояла колокольня, которая была взорвана в 1930-е годы.
"Мы надеемся, что следующим этапом восстановления монастыря будет воссоздание нашей колокольни", — сказал священник.

О монастыре

Воскресенский Новодевичий монастырь основан в 1748 году императрицей Елизаветой Петровной, но просуществовал недолго. В середине XIX века по приказу императора Николая I был возрожден и устроен на новом месте. Новый проект монастыря создал в 1848 году архитектор Николай Ефимов, ученик Константина Тона. Монастырские постройки выполнены в русско-византийском стиле. При монастыре действовали различные мастерские, библиотека, больница, детский приют, богадельня и церковно-приходская Князь-Владимирская школа.
На кладбище Новодевичьего монастыря похоронены Николай Некрасов, Федор Тютчев, Аполлон Майков, художник Михаил Врубель, врач Сергей Боткин, сам архитектор монастыря Николай Ефимов и многие другие. Монастырь был упразднен в 1918 году, последний храм закрыт в 1938 году, монастырские здания были перестроены, их занял научно-исследовательский институт электромашиностроения. В 1996 году монастырь возобновлен, к середине 2000-х ему вернули практически все помещения, принадлежавшие ранее обители. Были проведены масштабные реставрационные работы, вновь открыта Князь-Владимирская школа, ставшая общеобразовательной, возобновлена деятельность мастерских.
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Общество , Николай Ефимов , Николай Некрасов , Федор Тютчев , Михаил Врубель , Патриарх Кирилл , РПЦ , Санкт-Петербург
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