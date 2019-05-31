«Мертвое» пиво могут запретить рекламировать

Депутат Госдумы Сергей Иванов внес нижнюю палату российского парламента законопроект о запрете рекламы пастеризованного пива и пивного суррогата, передает РИА "Новости" со ссылкой на текст законопроекта.

Отмечается, что таким образом в российском законодательстве может появиться разделение пива на "живое" — непастеризованное — и "мертвое" — прошедшее процесс пастеризации.

"Кроме того, законопроектом предлагается осуществлять соответствующую маркировку "живое пиво", "мертвое пиво" и "пивной суррогат" на таре и этикетках продукта", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Если законопроект будет принят, то реклама "мертвого пива" и напитков, изготовленных с различными добавками, на его основе будет запрещена.

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