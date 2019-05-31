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Россияне смогут узнать о положенных им льготах на едином портале 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Граждане России должны проще получать информацию о положенных им социальных гарантиях и льготах, в том числе налоговых, адресные программы будут размещены на едином портале, такое решение принято совместно с Минтруда, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
"Сегодня мы вышли на очень важное решение, что по всем социальным гарантиям, для всех граждан РФ в рамках единого портала будет предоставляться адресная программа, то есть по вашему вопросу, по вашей жизненной ситуации, по вашему возрасту, по состоянию здоровья, по трудоустройству, то есть учитывая весь ваш социальный портрет, вам будут выдаваться полная информация по социальным гарантиям",
— рассказала Яровая на пресс-конференции на тему: "Законодательное регулирование сферы обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития".
По ее словам, адресная информация по социальным гарантиям будет предоставляться, "что очень важно", и по налоговым льготам, так как налоговое законодательство достаточно сложное.
"Провелась моя законодательная инициатива, связанная как раз с тем, чтобы сделать обязательным и простым информирование граждан о льготах. Но когда я начала работать над вопросом, если сначала я думала о семьях и о социальной политике в поддержку семьи, то когда мы начали взаимодействовать с Министерством труда, мы пришли к обоюдному мнению о том, что вообще нужно расширить этот горизонт, нужно касаться всех социальных гарантий", — пояснила Яровая.
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Комментарии
Общество , Ирина Яровая , Минтруд , Госдума
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