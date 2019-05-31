В Шереметьево появится памятник Пушкину 

Памятник А. С. Пушкину, чье имя присвоено аэропорту Шереметьево, откроют в воздушной гавани 5 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Шереметьево.
Президент России Владимир Путин 31 мая присвоил аэропорту Шереметьево имя русского писателя Александра Пушкина, аэропорту Домодедово — ученого Михаила Ломоносова, а аэропорту Внуково — советского ученого и авиаконструктора Андрея Туполева.
"Официальное присвоение аэропорту определенного народным голосованием имени Александра Сергеевича Пушкина получит соответствующее отражение в облике, интерьерах и на информационных носителях Шереметьево", — сказали в пресс-службе.
Там отметили, что 5 июня в аэропорту накануне 220-летия со дня рождения поэта будет торжественно открыт памятник Пушкину. Автором скульптуры выступил народный художник России А. Бурганов, ранее создавший "Памятник Александру Пушкину и Наталье Гончаровой" на Старом Арбате в Москве и "Русский поэт Александр Пушкин" в Вашингтоне. Скульптура будет установлена в атриуме зоны вылета Терминала E.
"В рамках обширной культурно-просветительской программы откроется литературная гостиная в Музее истории Шереметьево (Терминал F, 5 этаж)", — добавили в пресс-службе.