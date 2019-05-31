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Назван процент курящих россиян 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Число курящих граждан в России значительно сократилось, однако 29% россиян продолжают курить, сообщили в пресс-службе Минздрава.
«Согласно данным ВЦИОМ, распространенность потребления табака (курения сигарет) среди взрослого населения в России снизилась с 38% в 2011 году до 29% в 2018 году», — цитирует сообщение РИА «Новости».
Также в ведомстве отмечают, что увеличился возраст, с которого дети начинают курить. В частности, в конце 1990-х дети пробовали табак в 10 лет, а сейчас — в 13-14 лет.
При этом среди детей 13-15 лет весьма распространенными являются электронные средства доставки никотина.
Ранее Минздрав поддержал запрет курения кальянов в местах общественного питания, так как это может наносить вред здоровью посетителей.
Также сообщалось, что в России намерены признать подакцизными кальяны и электронные сигареты. Кроме того, власти планируют ввести штраф за вовлечение молодежи в курение вейпов и других альтернатив сигаретам.
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Общество , Социология , Минздрав РФ , РИА Новости
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