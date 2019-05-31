Назван процент курящих россиян

Число курящих граждан в России значительно сократилось, однако 29% россиян продолжают курить, сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Согласно данным ВЦИОМ, распространенность потребления табака (курения сигарет) среди взрослого населения в России снизилась с 38% в 2011 году до 29% в 2018 году», — цитирует сообщение РИА «Новости».

Также в ведомстве отмечают, что увеличился возраст, с которого дети начинают курить. В частности, в конце 1990-х дети пробовали табак в 10 лет, а сейчас — в 13-14 лет.

При этом среди детей 13-15 лет весьма распространенными являются электронные средства доставки никотина.

Ранее Минздрав поддержал запрет курения кальянов в местах общественного питания, так как это может наносить вред здоровью посетителей.

Также сообщалось, что в России намерены признать подакцизными кальяны и электронные сигареты. Кроме того, власти планируют ввести штраф за вовлечение молодежи в курение вейпов и других альтернатив сигаретам.