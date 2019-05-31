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Депутаты Петербурга запретили продавать энергетики несовершеннолетним 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: Public domain
Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в третьем, окончательном чтении закон о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, передает корреспондент ТАСС. Голосование состоялось на пленарном заседании городского парламента в пятницу.
"На территории Санкт-Петербурга не допускается розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, а также в организациях, осуществляющих деятельность в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства, в медицинских организациях, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях", — говорится в пояснительной записке к документу.
Также устанавливается административная ответственность за несоблюдение этих требований: для обычных граждан штраф составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 20 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 50 тыс. рублей.
Аналогичные ограничения уже действуют в Московской, Амурской, Омской областях и ряде других регионов России. Полный запрет на продажу безалкогольных энергетиков установлен во Франции, Дании, Норвегии.
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Общество , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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