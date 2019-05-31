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Умер киновед Анри Вартанов 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: Кино-Театр.РУ
Автор исследований по вопросам киноискусства, киновед Анри Вартанов умер на 89-м году жизни. Об этом сообщается в пятницу на сайте Союза кинематографистов России.
"30 мая 2019 года на 89-м году жизни после болезни скончался Анри Суренович Вартанов — ученый, доктор филологических наук, профессор, киновед, телевизионный критик. С 1974 года заведующий сектором НИИ искусствознания", — говорится в сообщении.
Анри Вартанов родился в 1931 году в Тбилиси. Преподавал на факультете журналистики МГУ им. Ломоносова. Автор исследований по проблемам функционирования средств массовой коммуникации в социуме. В разные годы вел на телевидении циклы передач по вопросам кино и фотографии. Публиковался в журналах "Искусство кино", "Вопросы литературы", "Литературное обозрение", "Театр", "Искусство" и других.
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