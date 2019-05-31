Умер киновед Анри Вартанов

Автор исследований по вопросам киноискусства, киновед Анри Вартанов умер на 89-м году жизни. Об этом сообщается в пятницу на сайте Союза кинематографистов России.

"30 мая 2019 года на 89-м году жизни после болезни скончался Анри Суренович Вартанов — ученый, доктор филологических наук, профессор, киновед, телевизионный критик. С 1974 года заведующий сектором НИИ искусствознания", — говорится в сообщении.