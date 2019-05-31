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Умерла супруга Юрия Соломина 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: kino-teatr.ru
Профессор Щепкинского училища, супруга актера Юрия Соломина Ольга скончалась на 88-м году жизни. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Ольга Соломина умерла 27 мая. Прощание с ней состоялось 29 мая на Ермоловской сцене Щепкинского училища.
«Скорбим об утрате прекрасного педагога, воспитавшего целую плеяду замечательных артистов», — заявили ее коллеги.
В училище Соломину назвали замечательным светлым человеком, который был беззаветно предан педагогическому делу и любил людей.
Заслуженный деятель искусств Ольга Соломина преподавала на кафедре мастерства актера, была художественным руководителем четвертого курса.
В 1957 году она сама стала выпускницей Щепкинского училища, затем была актрисой Московского ТЮЗа, выступала как литератор в газете «Правда», журналах «Крестьянка» и «Наш современник». С 1981 года работала преподавателем.
Ее супругу Юрию Соломину сейчас 83 года. В 1965 году у них родилась дочь, а в 1990-м — внучка.
Комментарии
Общество , Ольга Соломина , Юрий Соломин , газета "Правда"
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