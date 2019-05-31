Умерла супруга Юрия Соломина

Ольга Соломина умерла 27 мая. Прощание с ней состоялось 29 мая на Ермоловской сцене Щепкинского училища.

«Скорбим об утрате прекрасного педагога, воспитавшего целую плеяду замечательных артистов», — заявили ее коллеги.

В училище Соломину назвали замечательным светлым человеком, который был беззаветно предан педагогическому делу и любил людей.

Заслуженный деятель искусств Ольга Соломина преподавала на кафедре мастерства актера, была художественным руководителем четвертого курса.

В 1957 году она сама стала выпускницей Щепкинского училища, затем была актрисой Московского ТЮЗа, выступала как литератор в газете «Правда», журналах «Крестьянка» и «Наш современник». С 1981 года работала преподавателем.

Ее супругу Юрию Соломину сейчас 83 года. В 1965 году у них родилась дочь, а в 1990-м — внучка.