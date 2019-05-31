В Петербурге рассказали о работе аэропорта Пулково в дни ПМЭФ-2019

Санкт-Петербурге рассказали о работе аэропорта Пулково в дни Петербургского международного экономического форума, сообщает kp.ru.

ПМЭФ будет проходить 3 — 9 июня. Во всём городе усилят меры безопасности.

В частности, в Пулкове появится временная остановка для автобусов и бесплатных шаттлов. Она расположена с правой стороны от выхода из зала прилёта. К общественному транспорту будут направлять жёлтые указатели.

Как рассказали в ООО «Воздушные ворота Северной столицы», на въезде и выезде из аэропорта заработает контрольно-пропускной пункт для автомобилей.

«Въезд на первую линию привокзальной площади в зонах прибытия и отправления будет возможен только для аккредитованных автомобилей ПМЭФ», — сообщили в аэропорту.

Вторая линия привокзальной площади, парковки Р1, Р2, Р3, Р4 м бесплатная парковка будут работать по обычному графику.

Ранее телеканал «360» назвал программу Фестиваля культуры ПМЭФ-2019.