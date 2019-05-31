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Кузнецова прокомментировала ситуацию с жильем для детей-сирот 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила в интервью РИА Новости, что принимать какие-либо решения в вопросе жилищного обеспечения выпускников детдомов без учета их мнения нельзя, они являются совершеннолетними гражданами.
Счетная палата РФ ранее предлагала предоставлять жилищные сертификаты вместо квартир детям-сиротам, которые больше 10 лет стоят в очереди на положенное им законом бесплатное жилье. Получатели смогут использовать сертификаты по своему усмотрению: на покупку жилья, улучшение имеющихся жилищных условий или на погашение ипотеки, говорится в сообщении ведомства.
Детский омбудсмен высказывалась тогда против этой идеи, отмечая, что выдача жилищных сертификатов детям-сиротам не предусматривает их защиты от возникновения возможных мошеннических схем, предлагаемая мера противоречит цели ранее внесенных изменений — исключить практику предоставления детям-сиротам комнат или частей жилых помещений.
"Хочется сказать, что мы против выдачи жилищных сертификатов. На наш взгляд, при таком постинтернатном сопровождении, как сейчас, ни о каких сертификатах речь идти не может. Тем более, что без мнения выпускников принимать это решение нельзя, они являются совершеннолетними гражданами. Безусловно, необходимо искать новые пути, чтобы усовершенствовать процедуру предоставления жилья выпускникам сиротских учреждений, но не за счет уменьшения тех гарантий, которые государство им предоставляет", — сказала в интервью РИА Новости детский омбудсмен.
Она также призвала пересмотреть работу системы органов опеки в России, на которую, по ее мнению, сейчас возложено слишком много задач.
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Общество , Анна Кузнецова , Счетная палата , РИА Новости
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