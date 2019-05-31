Хватит отдыхать: россиянам сократят новогодние каникулы

Россиянам сократят новогодние каникулы. 30 и 31 декабря 2019 года будут полноценными рабочими днями. Присоединить их, как в прошлом году к новогодним праздникам, не удастся. Чиновники ранее отмечали, что продолжительный отдых россиян во время новогодних праздников сказывается на производительности труда — страна в такое время «мало что создает».

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году. Произойдет это«по техническим причинам».

Это следует из проекта постановления правительства о переносе праздничных дней в 2020 году. В пятницу, 31 мая, российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) рассмотрит его. В случае, если документ будет одобрен, то он пойдет на подпись премьер-министру.

Согласно трудовому кодексу, нерабочие праздничные дни в нашей стране на Новый год — с 1 по 6 и 8 января, плюс 7 января — Рождество.

В прошлые два года: в 2018 году и 2019-м «новогодние каникулы» увеличивали на два дня за счет 30 и 31 декабря.

Так, в 2019 году 30 и 31 декабря выпадали на субботу и воскресенье, и они автоматически присоединились к каникулам. В 2018 году новогодние каникулы также были длинными.

Так, суббота, 29 декабря 2017 года была перенесена на понедельник 31 декабря. Это позволило в прошлом году россиянам продлить отдых за счет 30 и 31 декабря.

В этом году таких «подарков» для россиян не планируется. 30 и 31 декабря 2019 года выпадают на понедельник и вторник, и они будут рабочими днями.

При этом выходные дни во время новогодних каникул — 4 и 5 января, которые выпадут на субботу и воскресенье, проект постановления предлагает перенести на понедельник и вторник 4 и 5 мая.

В честь Дня защитника Отечества предлагается сделать выходными днями с 22 по 25 февраля, Международного женского дня — с 7 по 9 марта, Праздника Весны и Труда — с 1 по 5 число, Дня победы — с 9 по 11 мая, Дня России — с 12 по 14 июня и Дня народного единства — 4 ноября.

Постановление правительства принимается ежегодно. И каждый раз предварительно согласовывается с профсоюзами и работодателями.

В этом году ближайший выходной за счет праздников россиян ожидает 12 июня в честь Дня России. Он выпадет на среду, поэтому присоединить его к выходным — 15 и 16 июня не удастся.

В следующий раз больше двух дней россияне смогут отдохнуть только в ноябре в связи с Днем народного единства 4 ноября. Страна будет отдыхать со 2 по 4 ноября.

Между тем чиновники уже давно говорят о том, что польза от длинных выходных весьма сомнительная. Еще в январе в связи с затяжными новогодними праздниками премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что длинные праздники в нашей стране наносят вред экономике.

«Вообще, у нас праздники очень длинные, вы знаете, для экономики это плохо. Я как председатель правительства не могу этого не отметить, потому что 14 дней практически страна мало чего создает, но очень хорошо отмечает»,

— сказал тогда Медведев.

В России часто спорят о том, мало или много россияне отдыхают. Праздничных дней много, к ним прибавляется и достаточно продолжительный отпуск — 28 календарных дней. Причем для некоторых категорий граждан предусмотрен увеличенный отпуск. Например, сотрудники Следственного комитета отдыхают 30 календарных дней, несовершеннолетние — 31 день, а работники профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований имеют право на отдых до 40 календарных дней в зависимости от стажа.

Однако согласно статистике, россияне работают очень много — почти больше всех в мире. Но отстают по показателю производительности труда.

По данным доклада Организации экономического сотрудничества и развития, в 2017 году россияне в среднем провели за работой 1980 часов (на 6 часов больше, чем в 2016 году). Сама Россия вошла в пятерку самых работающих стран. Больше, чем у нас, работали только в Мексике, Коста-Рике, Южной Корее и Греции.

Однако много не значит эффективно. Так, по производительности труда Россия в 2017 году в рейтинге издания Market Watch спустилась с 32-го на 34 место, уступив Чили и Польше. Хуже в топ-5 самых работающих стран, по версии исследования, дела обстоят только в Коста-Рике и Мексике.

По данным ВШЭ, рост производительности труда в России в последние годы замедлялся. Так, в 2000-2007 годах ее прирост составлял в среднем 5,9%, а в 2010-2017 годах — всего 1,4%. В прошлом году рост составил 2,5%. Производительность труда стала одним нацпроектов — «Производительность труда и поддержка занятости». В базовых несырьевых отраслях экономики производительность труда должна вырасти до 5% в год к 2024 году.

При этом получают за работу россияне также мало. Напомним, согласно недавно обнародованному исследованию Росстата , почти половина российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, так как их доходов хватает только на покупку еды и одежды.

Не могут себе позволить покупку товаров длительного пользования, таких как холодильники, стиральные машинки или автомобили 57,9% неработающих пенсионеров.15% семей сообщили, что им денег хватает только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ уже стала для них проблемой.