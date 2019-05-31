Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд в Приморье отказался выпустить косаток из «китовой тюрьмы» 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Южно-Сахалинский городской суд отказался удовлетворить иск защитников животных, которые требовали выпустить косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Средней бухте в естественную среду обитания.
«Удовлетворить частично», — приводит Интерфакс постановление судьи Натальи Перченко.
Как уточнила адвокат истцов Наталия Лисицына, суд признал незаконным вылов косаток и белух, но посчитал невозможным изъять животных у отливщиков и вернуть их в природу.
«Причины этого решения мы узнаем 5 июня, когда будет мотивированное решение суда», — заявила она.
Отмечается, что решение суда может быть обжаловано в течение месяца.
Ранее представитель четырёх компаний-отловщиков Вадим Говоров заявил о высоком риске гибели косаток при немедленном выпуске на свободу из-за их адаптации к содержанию в неволе и искусственному питанию.
При этом губернатор Приморского края Олег Кожемяко в беседе с НСН заявил, что выступает за освобождение морских животных.
RT на русском: последние новости
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году Школьница в Чебоксарах умерла во время ЕГЭ по математике Друзь извинился за ситуацию вокруг игры «Кто хочет стать миллионером?»
Комментарии
Общество , Олег Кожемяко , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Часами сидели в подвалах закрыв голову руками»
Пока вы спали: Путин назвал способ стать властелином мира40
Хватит отдыхать127
Трамп обратится к Москве за помощью195
Между Россией и Китаем появился новый путь23
Видео
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
00:05
Подрыв смертника в Кабуле попал на видео
Происшествия
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
02:36
Синоптики расстроили дачников
Погода Новости Москвы
01:24
Стала известна мечта умершей на ЕГЭ школьницы
Общество
03:49
Савченко заявила о подрыве Порошенко армейских складов
В мире Пожары
01:24
Адские условия: почему школьники погибают на ЕГЭ
Общество Погода
01:05
Хватит отдыхать
Общество
01:53
Американский самолет «судного дня» показали изнутри
Армия Оружие
01:24
Внук депутата пообещал «сломать голову» учителю
Общество Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение