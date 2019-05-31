Минтруд отреагировал на данные о сокращении новогодних каникул

Министерство труда и социальной защиты России прокомментировало появившуюся в СМИ информацию о том, что новогодние каникулы в 2020 году будут сокращены до восьми дней. Об этом сообщает РИА "Новости".

Минтруде пояснили, что количество нерабочих праздничных дней установлено российским Трудовым кодексом, в то время как постановление правительства ежегодно утверждает переносы праздничных дней.

"Количество как нерабочих, так и рабочих дней в году при этом не меняется", — пояснили в министерстве.

Ранее "Российская газета" сообщила, что новогодние каникулы в 2020 году могут укоротить до восьми дней.

В 2019 году продолжительность новогодних каникул составила десять дней.