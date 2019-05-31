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Минтруд отреагировал на данные о сокращении новогодних каникул 

Газета.Ru + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство труда и социальной защиты России прокомментировало появившуюся в СМИ информацию о том, что новогодние каникулы в 2020 году будут сокращены до восьми дней. Об этом сообщает РИА "Новости".
В Минтруде пояснили, что количество нерабочих праздничных дней установлено российским Трудовым кодексом, в то время как постановление правительства ежегодно утверждает переносы праздничных дней.
"Количество как нерабочих, так и рабочих дней в году при этом не меняется", — пояснили в министерстве.
Ранее "Российская газета" сообщила, что новогодние каникулы в 2020 году могут укоротить до восьми дней.
В 2019 году продолжительность новогодних каникул составила десять дней.
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Общество , Минтруд , "Российская газета"
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