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В России появятся новые льготники 

Рамблер 14 минут назад
Фото: iStock
Социально ориентированные НКО могут получить трудовые льготы. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс, как сообщает «Российская газета», сегодня будут рассмотрены Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.
РТК — координационный орган, который обеспечивает регулирование социально-трудовых отношений в стране. Координатором комиссии является вице-премьер Татьяна Голикова.
Социально ориентированные некоммерческие организации — НКО, деятельность которых направлена на решение социальных проблем, развитие гражданского общества и тому подобное.
Сегодня РТК обсудит распространение на такие НКО льгот, которые предусмотрены для микропредприятий.
В случае одобрения поправок в Трудовой кодекс социально ориентированные НКО будут избавлены от необходимости составлять локальные нормативные акты, например, график сменности или положение об оплате труда. Им будет достаточно упомянуть все это в трудовых договорах с работниками. Кроме того, НКО не придется обязательно иметь в штате менеджера по персоналу.
Нынешняя редакция поправок предполагает, что льготы будут распространены на социально ориентированные НКО, годовой доход которых не более 120 миллионов рублей, а численность сотрудников — не более 15.
Комментарии
Общество , Татьяна Голикова
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