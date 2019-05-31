Психолог оценила продолжительность новогодних каникул в России

Психолог Анетта Орлова прокомментировала Москве 24 продолжительность новогодних каникул в 2020 году. Они будут короче по сравнению с 2019 и 2018 годами и составят восемь дней. По словам эксперта, этого времени достаточно, чтобы передохнуть.

"Это все-таки не отпуск, а именно праздники. Восемь дней вполне достаточно, чтобы сделать перерыв, как-то перефокусироваться. Потому что в последние дни людям уже нечем заняться, и если у них нет большого дополнительного дохода, то им становится скучно. И именно в это время часто начинаются семейные ссоры", — отмечает психолог.

Орлова также пояснила, сколько дней отпуска нужно человеку для того, чтобы отдохнуть по-настоящему.

"Хороший отпуск должен длиться не меньше 24 дней. За это время мозг человека настраивается, чтобы тот мог на самом деле отдохнуть и прекратить думать о том, что оставил на работе. То есть только через неделю после отъезда мозг по-настоящему переключается на режим отдыха", — полагает эксперт.

Ранее СМИ сообщили, что в 2020 году россиянам сократят новогодние каникулы до восьми дней. Согласно Трудовому кодексу, нерабочими из-за Нового года в России считаются дни с 1 по 6 января, 7-е — из-за Рождества и 8-е число. За последние два года, в 2018-м и 2019-м, новогодние каникулы увеличивали на два дня за счет 30 и 31 декабря.

В прошлом году эти числа выпали на субботу и воскресенье, поэтому автоматически присоединились к каникулам. За год до этого субботу, 29 декабря 2017 года, перенесли на понедельник, 31 декабря.

При этом в министерстве труда и социальной защиты России, отвечая на вопрос о сокращении новогодних каникул, заявили, что все праздничные дни прописаны в Трудовом кодексе, их количество не сократится и не увеличится в 2020 году.

Следующие длинные выходные ждут россиян в ноябре. Они же и будут последними продолжительными в этом году.

Отдыхать жители России будут со 2 по 4 ноября в связи с Днем народного единства. По случаю празднования Дня России выходным будет только один день — 12 июня.