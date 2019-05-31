Кузнецова призвала реформировать систему органов опеки

Работу системы органов опеки в России давно необходимо пересмотреть, заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова в интервью РИА Новости.

"Конечно, пересмотр работы системы органов опеки давно напрашивается. Мы видим различные тревожные случаи, видим, насколько не хватает инструментов поддержки, помощи, сопровождения. А контроль порой приобретает совершенно уродливые формы. Это бездумное изъятие детей или наоборот, навязывание ребенка", — сказала она.

По мнению Кузнецовой, у органов опеки сейчас слишком много задач.

"Начиная от выстраивания благополучия в семье, ранней профилактики неблагополучия до полного сопровождения кровных семей и приемных семей, усыновителей, оформление документов и так далее. Огромное число задач стоит перед органами опеки. К сожалению, не всегда они с ними справляются. Поэтому необходимо или полностью пересмотреть задачи или поменять управление в этой сфере. На мой взгляд, нужно разобраться, что все-таки должны делать органы опеки, достаточно ли у них инструментов", — отметила детский омбудсмен.

По ее словам, нужно посмотреть, насколько существующая структура органов опеки отвечает тем вызовам, которые перед ней стоят.