Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кузнецова призвала реформировать систему органов опеки 

РИА Новости + ещё 1 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Работу системы органов опеки в России давно необходимо пересмотреть, заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова в интервью РИА Новости.
"Конечно, пересмотр работы системы органов опеки давно напрашивается. Мы видим различные тревожные случаи, видим, насколько не хватает инструментов поддержки, помощи, сопровождения. А контроль порой приобретает совершенно уродливые формы. Это бездумное изъятие детей или наоборот, навязывание ребенка", — сказала она.
По мнению Кузнецовой, у органов опеки сейчас слишком много задач.
"Начиная от выстраивания благополучия в семье, ранней профилактики неблагополучия до полного сопровождения кровных семей и приемных семей, усыновителей, оформление документов и так далее. Огромное число задач стоит перед органами опеки. К сожалению, не всегда они с ними справляются. Поэтому необходимо или полностью пересмотреть задачи или поменять управление в этой сфере. На мой взгляд, нужно разобраться, что все-таки должны делать органы опеки, достаточно ли у них инструментов", — отметила детский омбудсмен.
По ее словам, нужно посмотреть, насколько существующая структура органов опеки отвечает тем вызовам, которые перед ней стоят.
Последние новости
«Судьба мира решится в ближайшие годы». Далай-лама о надеждах на Россию Космонавты забрали полотенце, которое висело космосе десять лет Мигранты, ехавшие во Францию, оказались на Украине и очень удивились
Комментарии
Общество , Анна Кузнецова , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хватит отдыхать126
Трамп обратится к Москве за помощью222
Между Россией и Китаем появился новый путь13
Синоптики расстроили дачников
Адские условия: почему школьники погибают на ЕГЭ28
Видео
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
01:24
Стала известна мечта умершей на ЕГЭ школьницы
Общество
03:49
Савченко заявила о подрыве Порошенко армейских складов
В мире Пожары
01:24
Адские условия: почему школьники погибают на ЕГЭ
Общество Погода
01:05
Хватит отдыхать
Общество
01:24
Внук депутата пообещал «сломать голову» учителю
Общество Образование
02:50
Дочь Алсу впервые дала интервью после «Голоса»
Шоу-бизнес
01:24
Несли в класс на руках: первая жертва ЕГЭ
Происшествия Статьи
00:29
Телеведущую затравили за небритые подмышки
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение