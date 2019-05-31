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Роструд напомнил о правилах работы в жару 

Российская Газета 1 час назад
Жаркие дни уже пришли во многие регионы России. В связи с этим Роструд напомнил о правилах безопасности при работе в жару. И о том, какие меры должен предпринять работодатель, чтобы сохранить здоровье работников и обеспечить им приемлемые условия труда, как того требует трудовое законодательство.
Работодатель должен определить, какие проблемы могут возникнуть на предприятии в связи с жарой.
Например, есть ли опасность теплового удара для работников или другие неприятности, связанные с воздействием повышенных температур воздуха. И должен сделать все, чтобы исключить все это, сообщили "РГ" в Роструде.
Итак, в жаркую погоду нужно обеспечить правильный температурный режим, скажем, с помощью кондиционеров.
Кроме того, работникам нужно дать возможность делать перерывы, предусмотреть для них места отдыха, следить, чтобы в помещениях, где они трудятся, всегда была чистая питьевая вода и аптечка с лекарствами.
Если температура воздуха в помещении выше, чем установлено СанПинами, продолжительность рабочего дня должна сокращаться.
Так, при температуре 28,5 градуса рабочий день рекомендуется сделать короче на один час, 29 градусов — на два часа, 30,5 градуса — на четыре часа.
Если же труд работников связан с ходьбой, переносом тяжестей, физическими нагрузками, то их рабочий день должен сокращаться при температуре плюс 26,5-27,5 градуса, уточнили в Роструде.
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Общество , Видео , Роструд
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