Лучше поздно, чем никогда: Друзь покаялся перед народом

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь не будет возвращен в эфир Первого канала, несмотря на извинения из-за скандала с попыткой подкупа главного редактора шоу «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера. Сам Бер также признался, что не верит в искренность раскаяния Друзя. При этом Друзь остается в правлении интеллектуального клуба, за него проголосовали, в частности, старожилы игры Андрей Козлов и Александр Рубин.

Главный редактор шоу «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер, отстраненный от выполнения обязанностей, выразил сомнение в искренности извинений магистра игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя из-за скандала с подставными вопросами и предложением последующего разделения выигрыша, равного 3 млн руб.

Ранее Друзь принес извинения: «Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе „Кто хочет стать миллионером?“ нанесли ущерб репутации МАК „Что? Где? Когда?“. Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред».

«Мне эти извинения кажутся не искренними. Формально в них даже нет признания факта жульнической игры, хотя, насколько я знаю, он во время заседания и обсуждений ничего из изложенного мной не отрицал и не пытался снова сделать вид, что это я его спровоцировал», — прокомментировал происходящее Бер.

Борис Крюк. Он также сообщил, что Друзь был смещен с поста руководителя комиссии по этике интеллектуального клуба, но предположил, что именно извинения позволили знатоку остаться вице-президентом организации — по решению большинства голосов. Против того, чтобы Друзь потерял свой пост, проголосовали, в частности, старожилы игры Андрей Козлов и Александр Рубин, а также продюсер игры и сын ее основателя Владимира Ворошилова

«Я считаю, что это плохо. Мне противно, что вице-президент организации, в которой я состою — человек, пойманный на нечестной игре.

Никакого разбирательства по сути дела ни Первый канал, ни кто-то еще не вел. Какое тут может быть разбирательство? По фактам разночтений нет. Кибер-аудиторов нанимать, как с «Голосом»? Вот и те, кто мог бы теоретически такое расследование инициировать, все, полагаю, прекрасно понимают», — резюмировал Бер.

Вместе с тем, извинение никак не скажется на возвращении Друзя в эфир Первого канал, точнее — не возвращении. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Эта организация к ТВ и «Что? Где? Когда?» никакого отношения не имеет. Это было покаяние не перед ТВ. Из этого следует, что в эфир сейчас он не вернется», — рассказал источник.

Скандал начался в феврале нынешнего года, когда Бер обвинил Друзя в попытке подкупа. По словам Бера, 63-летний магистр «ЧКГ» пытался заранее узнать вопросы викторины «Кто хочет стать миллионером?», предложив главреду часть денежного выигрыша в случае победы.

«Когда мы с редакторской группой приходили в программу, у нас была принципиальная договоренность, что игроки не должны заранее знать вопросы и ответы. С тех пор этот принцип ни разу не был нарушен. Более того — с предложением «сдать» вопросы и поделиться потом деньгами ко мне никто из игроков ни разу не приходил. Вплоть до ноября прошлого года, когда ко мне обратился Александр Друзь с предложением помочь ему выиграть 3 млн рублей», — написал Бер в ЖЖ.

Главный редактор «Кто хочет стать миллионером» также уточнил, что речь ведется о выпуске, участниками которого были Друзь и Виктор Сиднев , еще один магистр «Что? Где? Когда?». В эфир данная передача вышла в декабре, тогда как записали ее в конце осени, передает ФАН.

«Накануне съемок Друзь попытался меня подкупить, — продолжил Бер. — Точнее, он предложил мне поделиться деньгами в случае выигрыша им главного приза программы. Разговор, в котором это произошло, я записал на диктофон».

«Он сделал такой намек, что пора бы ему выиграть 3 млн — и часть суммы мне можно как-то поиметь. В тусовке Друзь многим известен как человек нечистоплотный, нечестный и в целом гнилой. Я решил попробовать его поймать, особо не рассчитывая на успех».

«В ходе разговора он предложил мне треть от суммы максимального выигрыша, сказав, что с Сидневым сам обо всем договорится. Дальше я планировал оставить в игре «слитые» вопросы с шестого по девятый, а остальные заменить», — поведал он.

Рассказывая о том, как проходили сами съемки, Бер подчеркнул, что все произошло почти так, как он и ожидал.

«После появления десятого — незнакомого — вопроса Друзь заметно потускнел, и дальше активность проявлял в основном Сиднев», — написал Илья.

Также была обнародована аудиозапись, где все слова Бера подтверждались. После этого страна потребовала ответа от Друзя, но тот предпочел несколько дней молчать, а затем выступил с опровержением.

«Голос на записях Бера действительно мой и скрывать этого я не собираюсь, а вот историю Илья Бер рассказал с точностью до наоборот. Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с выигрыша», — заявил Друзь.

Он также подчеркнул, что был «удивлен и восхищен» наглостью Бера, но принял решение подождать, чтобы увидеть, «насколько далеко может пойти этот человек».

«И человек пошел дальше: начал обсуждать детали сделки, в чем я старательно ему подыграл», — отметил Друзь.

Он рассказал о том, что поделился происходящим с другим игроком «Что? Где? Когда?» Виктором Сидневым, вместе с которым они должны были участвовать в съемках «Кто хочет стать миллионером?». Оба игрока согласились, что в сложившейся ситуации лучше ждать, что будет дальше.

После этого, как рассказал Друзь, редактор программы начал звонить сам и пытаться продиктовать вопросы и ответы, которые будут на передаче.

Перед тем, как поехать на «Кто хочет стать миллионером?», магистры договорились о том, что «ни за что не будут выигрывать», если им встретятся те вопросы, о которых по телефону успел сообщить Бер, а после съемки расскажут о том, что произошло руководству передачи. Однако в процессе игры знатоки обнаружили, что часть вопросов не совпадает.

Магистр подчеркнул, что, оглядываясь назад, считает свое поведение и желание «переиграть Бера» глупым.