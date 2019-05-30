В РПЦ назвали оскорблением памяти Ю. Началовой сообщения о мироточении ее могильного креста

Распространяемые в СМИ и интернете сведения о том, что крест на могиле певицы Юлии Началовой якобы замироточил, являются оскорблением ее памяти. Русская православная церковь (РПЦ) призывает не создавать «хайп» на трагедии в семье артистки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Мы понимаем скорбь близких безвременно почившей Ю. Началовой, а также поклонников ее таланта. Однако полагаем, что распространения сведений о так называемых чудесах, мироточениях, попросту оскорбляют ее память. Церковь призывает молиться об усопших, а не делать хайп на их смерти», — сказал В. Кипшидзе.

Ранее в СМИ и соцсетях со ссылкой на очевидцев появилась информация о том, что на могиле Ю. Началовой якобы мироточит крест. По информации СМИ, после этого поклонники певицы начали приходить на кладбище, чтобы зарядить воду и кремы.