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Первый этап создания экотехнопарка «Шиес» завершится к 15 июня 

Рамблер 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Работы на железнодорожной станции Шиес в рамках подготовительного этапа проекта ЭкоТехноПарка «Шиес» завершатся до 15 июня, говорится в сообщении инвестора проекта компании «Технопарк».
В настоящее время на станции Шиес ведутся работы по отсыпке откосов железнодорожных путей песчано-гравийной смесью, также продолжаются работы по ограждению территории.
«Технопарк» призвал граждан не препятствовать проведению работ и подчеркнул, что все действия выполняются при строгом соблюдении действующего законодательства в сфере строительства и природопользования.
Для обеспечения доступа граждан к достоверной информации о проекте создания ЭкоТехноПарка «Шиес» в районе станции Шиес будет организовано представительство ООО «Технопарк», в котором можно будет ознакомиться с материалами о проекте и получить необходимые пояснения у специалистов.
Компания также анонсировала запуск круглосуточной онлайн-трансляции со строительной площадки ЭкоТехноПарка на официальном сайте проекта www.shies.ru. Там же будет доступна форма обратной связи.
Отмечается, что после разработки проектной документации будет проведена процедура оценки воздействия на окружающую среду, в рамках которой будут организованы общественные слушания.
К работе по оценке проекта будут привлечены жители Ленского района Архангельской области, заинтересованные представители общественных организаций, эксперты профессионального российского и зарубежного сообщества.
После этого будет проведена Государственная экологическая экспертиза в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и Государственная экспертиза всей проектной документации.
В «Технопарке» подчеркнули, что строительные работы начнутся только в случае положительных заключений на всех этапах предварительных согласований.
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