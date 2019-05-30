Покаяние не перед ТВ: Первый канал прокомментировал извинения Друзя

Знаток клуба «Что? Где? Когда?» Александр Друзь не вернется в телевизионную версию игры, которая выходит на Первом Канале. Такое мнение высказал радиостанции «Говорит Москва» источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, для Первого канала не имеют значения извинения, которые Друзь принес на заседании правления Международной ассоциации клубов ( МАК ) «Что? Где? Когда?».

«Эта организация к ТВ и «Что? Где? Когда?» никакого отношения не имеет. Это было покаяние не перед ТВ. Из этого следует, что в эфир сейчас он не вернется», — сказал он.

Ранее на сайте МАК появилось заявление Александра Друзя, в котором он приносит извинения организации и людям, которым его участие в программе «Кто хочет стать миллионером?» «причинило репутационный, моральный и любой другой вред».