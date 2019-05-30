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Покаяние не перед ТВ: Первый канал прокомментировал извинения Друзя 

Рамблер 17 минут назад
Фото: ТАСС
Знаток клуба «Что? Где? Когда?» Александр Друзь не вернется в телевизионную версию игры, которая выходит на Первом Канале. Такое мнение высказал радиостанции «Говорит Москва» источник, знакомый с ситуацией.
По словам источника, для Первого канала не имеют значения извинения, которые Друзь принес на заседании правления Международной ассоциации клубов (МАК) «Что? Где? Когда?».
«Я сожалею»: Друзь сделал заявление после скандала с подкупом на «Что? Где? Когда?»
«Эта организация к ТВ и «Что? Где? Когда?» никакого отношения не имеет. Это было покаяние не перед ТВ. Из этого следует, что в эфир сейчас он не вернется», — сказал он.
Ранее на сайте МАК появилось заявление Александра Друзя, в котором он приносит извинения организации и людям, которым его участие в программе «Кто хочет стать миллионером?» «причинило репутационный, моральный и любой другой вред».
Напомним, в феврале главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Александра Друзя в попытке подкупа. По его словам, магистр «Что? Где? Когда» хотел заранее узнать ответы на вопросы игры, в которой собирался участвовать в паре со своим коллегой Виктором Сидневым, и предлагал поделиться частью выигрыша в 3 млн рублей.
Комментарии5
Общество , Виктор Сиднев , Межгосударственный авиационный комитет , Радиостанция "Говорит Москва"
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