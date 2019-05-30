«Специально приглашали священнослужителей». Религиозный текст нашли в бортовом журнале «ИрАэро»

Блогер Адагамов обнаружил в журнале на борту самолета авиакомпании «ИрАэро» текст псалма 90. Перевозчик заявил, что данный текст появился в издании с самого начала, так как этот псалом покровительствует путешественникам.

Как сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на главу пресс-службы иркутского перевозчика Николая Бессонова, публикация псалма 90 не связана с какими-либо событиями.

«В наших бортовых журналах размещается псалом 90. Считается, что данный текст покровительствует тем, кто путешествует. По этой причине он там всегда размещается, и это не связано с какими-то конкретными событиями», — отметил Бессонов.

Собеседник радиостанции добавил, что большинство лайнеров «ИрАэро» освящены.

«Специально приглашали священнослужителей, которые проводили обряд. Почему бы и нет? Это не сделано на случай того, что мы чего-то боимся или опасаемся и уповаем только на божью помощь. Это просто сделано, как добрая традиция», — рассказал руководитель пресс-службы.

Бессонов подчеркнул, что размещать текст псалма и проводить обряды освящения самолетов сотрудники авиакомпании решили сообща. Данное решение не было чьей-то инициативой.