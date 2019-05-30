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Сын Кадырова сыграл в турецком сериале 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сын главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Адам принял участие в съёмках турецкого сериала «Воскресший Эртургул», сообщает «Чечня сегодня». Об этом изданию рассказал руководитель Шалинского муниципального района Тупрал-Али Ибрагимов.
«В съёмках фильма показал все свои способности с лучшей стороны», — заявил чиновник.
По его словам, мальчик развивается во многих направлениях: хорошо учится в школе и занимается спортом, завоёвывая награды.
Действие в сериале «Воскресший Эртургул» происходит в 13 веке нашей эры. История сосредоточена вокруг отца основателя Османской империи Османа I — Эртургул-бея. В период с 2014 года снято и выпущено в эфир пять сезонов киносаги. Отмечается, что сериал призван «укрепить чувства нации турецкого народа».
Ранее Рамзан Кадыров раскритиковал «Воскресшего Эртургула» за бессодержательность. Глава Чечни отметил СМИ, что «не понял, о чём сериал». Впрочем, Кадыров изменил мнение, посетив в 2018 году съёмочную площадку. Какую роль в ленте сыграл Адам Кадыров, пока не известно.
Комментарии
Общество , Адам Кадыров , Рамзан Кадыров , Чеченская Республика
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