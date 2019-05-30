Сын Кадырова сыграл в турецком сериале

«В съёмках фильма показал все свои способности с лучшей стороны», — заявил чиновник.

По его словам, мальчик развивается во многих направлениях: хорошо учится в школе и занимается спортом, завоёвывая награды.

Действие в сериале «Воскресший Эртургул» происходит в 13 веке нашей эры. История сосредоточена вокруг отца основателя Османской империи Османа I — Эртургул-бея. В период с 2014 года снято и выпущено в эфир пять сезонов киносаги. Отмечается, что сериал призван «укрепить чувства нации турецкого народа».