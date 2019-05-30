Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер кот-звезда фильма «Кладбище домашних животных» 

Lenta.ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: @church_aka_leo
Умер кот Лео, сыгравший в новой экранизации книги «Кладбище домашних животных». Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте животного, который ведет его хозяин Кирк Джарретт.
Кот скончался 29 мая.
«С глубокой скорбью сообщаю вам о том, что Лео умер. По нему всегда будут скучать его человеческая и пушистая семьи. Путь его звезда сияет ярко», — написано в публикации.
В фильме «Кладбище домашних животных» Лео сыграл кота Черча в образе зомби. Картина вышла в российский прокат 4 апреля 2019 года.
Ранее в мае из-за инфекции мочевыводящих путей на руках у своей хозяйки умерла знаменитая кошка-мем, известная в интернете как Сердитая Кошка (Grumpy Cat). Ей было восемь лет.
Последние новости
Названа причина катастрофы в Шереметьево США запретили российские ракеты Китай нанес тяжелейший удар по США в торговой войне
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Будут сбивать самолеты: США испугались С-40071
США составили план против России51
Запретить ракеты: Роскосмос ответил Пентагону194
Имущество Ананьевых арестовано на сотни млрд рублей
Михаил Боярский заступился за Друзя
Видео
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
01:24
Стала известна мечта умершей на ЕГЭ школьницы
Общество
01:24
Несли в класс на руках: первая жертва ЕГЭ
Происшествия Статьи
00:35
Водитель автобуса избил безбилетного школьника
Происшествия
00:28
В метро заметили «клона» Роберта Дауни-младшего
Новости Москвы
02:49
Диетологи оценили совет Онищенко «жить впроголодь»
Общество
01:17
«Дело закрыто!»: Трамп обрадовался отставке Мюллера
В мире Статьи
00:42
У Путина вырос рейтинг
Политика Социология
01:14
Ракетный удар Су-34 показали на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение