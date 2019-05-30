Умер кот-звезда фильма «Кладбище домашних животных»

Умер кот Лео, сыгравший в новой экранизации книги «Кладбище домашних животных». Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте животного, который ведет его хозяин Кирк Джарретт.

Кот скончался 29 мая.

«С глубокой скорбью сообщаю вам о том, что Лео умер. По нему всегда будут скучать его человеческая и пушистая семьи. Путь его звезда сияет ярко», — написано в публикации.

В фильме «Кладбище домашних животных» Лео сыграл кота Черча в образе зомби. Картина вышла в российский прокат 4 апреля 2019 года.

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