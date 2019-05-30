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Мособлдума приняла закон о тишине и покое граждан 

Агентство «Москва» + ещё 2 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутаты Мособлдумы приняли в третьем чтении закон о тишине и покое граждан. Соответствующее решение было принято в ходе заседания регионального парламента.
«Законом предлагается дополнить перечень действий, на которое не распространяется действие закона Московской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области», проведением работ по содержанию дворовых территорий, предусмотренных правилами благоустройства территории муниципального образования», — говорится в документе.
Согласно закону, в первые полгода со дня введения многоквартирного дома в эксплуатацию предлагается запретить проведение переустройства и ремонтных работ в будние дни с 13:00 до 15:00 и с 21:00 до 8:00, а в выходные — с 13:00 до 15:00 и с 22:00 до 10:00.
Уточняется, что принятие данного закона не потребует дополнительных затрат за счет средств бюджета Московской области.
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