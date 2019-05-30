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Онищенко объяснил свой совет жить «чуть-чуть впроголодь» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить "чуть-чуть впроголодь" и заниматься физической нагрузкой.
Свое заявление Онищенко сделал накануне, комментируя исследование специалистов Американского гериатрического общества. "Жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой — самое эффективное", — подчеркнул бывший главный санврач. Эти слова разнеслись по интернету с разными комментариями вплоть до самых язвительных. И Онищенко пришлось объяснять, что он сказал и чего не имел, на самом деле, в виду.
— Я — не за то, чтобы пожилые люди жили впроголодь, — заявил он в интервью сайту kp.ru. — А я — против, чтобы у них росли животы. Мною было обращено внимание именно на рост животов. Потому что, как правило, полнота появляется а области талии. Это понятно? Надо идти по пути укрепления пресса!
Он добавил, что "питание должно быть сдержанным и его должно быть меньше — по объему калорий".
Онищенко также пояснил, что под "пожилыми" понимает граждан "за 50".
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Комментарии1
Общество , Геннадий Онищенко , Госдума
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