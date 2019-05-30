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Раскрыта защита Крымского моста 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Крымский мост защищен по максимуму, считает обозреватель «Звезды» Александр Артамонов.
Журналист рассказал, что дежурящие в районе объекта системы С-400, «Бук» и «Тор» в совокупности позволяют контролировать все, что «движется где-то в радиусе 400 километров, даже на момент низкого старта или прогрева». Также мост охраняют подразделение Росгвардии и морская бригада.
«Полностью под контролем, естественно, и надводное пространство. Создана вообще уникальная система защиты. Надолбы, стоящие по проходке для судна и не дающие разрушить таранным ударом опоры моста. То есть там скорее судно превратится в металлолом», — говорит обозреватель.
По его словам, защита от подводных диверсий обеспечивается катерами «Граченок» и «Раптор», способными оперативно выдвигаться в нужное место.
«Там стоит очень сложная система геолокации. Мало того, у нас очень неплохо развернута система "Зоопарк-1М" — это система РЛС [радиолокационная станция]. Угломестная плоскость над горизонтом, зона обзора тотальная. То есть она в пять раз превышает американские аналоги», — сказал Артамонов.
Ранее в мае еженедельник написал, что главную надводную угрозу Крымскому мосту могут представлять два фрегата проекта Oliver Hazard Perry, которые США предложили передать Украине.
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Общество , Александр Артамонов
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