Россияне ополчились на ЕГЭ после смерти школьницы на экзамене

Пользователи Сети раскритиковали ЕГЭ после того, как в Чувашии школьница скончалась во время сдачи экзамена. «Царьград» собрал самые громкие высказывания россиян.

29 мая ученица 27-й школы в Чебоксарах , страдающая врождённым пороком сердца, скончалась прямо во время сдачи ЕГЭ. В министерстве образования Чувашии отметили, что школьница с самого начала почувствовала недомогание. Дежурившие на экзамене врачи просили ее отложить сдачу экзамена, но она отказалась. Выпускница писала работу около часа, зачем попросила разрешения выйти. В коридоре ей стало хуже, медики провели реанимацию, но спасти девушку не удалось.

После резонансной трагедии пользователи Сети забили тревогу. При этом, отмечая безответственность учителей и медиков, люди практически в голос твердят, что ЕГЭ необходимо отменить, поскольку такая форма экзамена слишком сильно давит на психику школьников.

"Совсем уже обнаглели со своими нововведениями. Металлоискатели, полиция, ФСБ и др, проводятся досмотры, и все чтобы экзамен был честный. Но что ж честнее не придумаешь", — приводит издание комментарий пользователя под ником Кот Прошка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.).

"Дети идут на егэ в таком напряжении плюс пришел тебя обыскали досмотрели унизили и надавили еще больше. ВЕРДИКТ ОДИН ДОЛОЙ ЗАПАДНЫЙ ЕГЭ", — отмечает в Сети Дмитрий Шуйский.