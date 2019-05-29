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Поклонская раскритиковала прокуратуру и власти Севастополя 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская подвергла критике работу прокуратуры и правительства Севастополя за их реакцию на запросы и жалобы по проблемным вопросам города.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила на своей странице в Facebook, что получила ответы от прокуратуры и правительства города на свои запросы, направленные по итогам встреч с жителями. Она отметила, что ответы прокурора свелись к констатации факта возбуждения в прошлом уголовных дел по резонансным делам, таким как затягивание строительства очистных сооружений и онкодиспансера.
"Вместе с тем от принятых мер какого-то реального результата нет и не предвидится. Должностные лица по выявленным нарушениям не привлечены к ответственности. Конкретные меры по устранению выявленных нарушений не разработаны. Неужели люди ждут именно такого подхода? И почему нет должной реакции со стороны вышестоящих органов?" — написала на своей странице в соцсети Поклонская.
Депутат отметила абсурдность ситуации с реконструкцией Матросского бульвара в городе-герое, а также проблему "отъёма недвижимости и земельных участков у севастопольцев на протяжении многих лет". Поклонская заметила, что жители города получают формальную отписку, получают штампованные судебные решения и от безысходности вынуждены обращаться в ЕСПЧ. По словам Поклонской, приглашения участвовать в общении с жителями представителями исполнительной власти и прокуратуры города были проигнорированы.
"Следует отметить, что все мои приглашения о принятии участия в приёме граждан со стороны прокуратуры и администрации города постоянно игнорируются. Считаю, что такое отношение к нуждам людей неприемлемо", — написала Поклонская.
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Общество , Наталья Поклонская , ЕСПЧ , Генпрокуратура РФ , Госдума , Севастополь
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