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Онищенко рассказал, когда начнут лечить «офисное выгорание» 

Ридус 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) официально классифицировать «офисное выгорание» как болезнь.
По его словам, теперь у людей, которые страдают этим заболеванием, появляется правовая возможность лечиться и даже брать больничный.
«Раньше это можно было воспринимать как каприз, как хандру, но у людей умственного труда, творческой профессии — это достаточно частое явление», — заявил Онищенко «Взгляду».
Депутат считает, что «офисное выгорание» — это порождение цивилизации. При этом он не уверен, что больничный с таким диагнозом можно будет получить в скором времени, поскольку сначала нужно подготовить врачей соответствующей специализации.
При этом Онищенко подчеркнул, что если заболевание попало в Международную классификацию болезней, это уже юридический документ.
Теперь решение ВОЗ должен утвердить Минздрав, пояснил депутат в беседе с изданием. «В данном же случае, думаю, будут возражать больше страховые компании», — предположил он.
Синдром эмоционального выгорания был официально признан болезнью на Всемирной ассамблее здравоохранения (высшем руководящем органе ВОЗ), проходившей 20−28 мая в Женеве, сообщает «Российская газета».
Однако решение вступит в силу лишь с 1 января 2022 года, когда будет выпущен новый каталог Международной классификации болезней (МКБ-11), новая редакция которого состоит из 55 000 заболеваний, симптомов и причин травм. С этого момента «синдром, возникающий в результате хронического стресса на рабочем месте, с которым не удается справиться» станет основанием для получения медицинской помощи.
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Комментарии
Общество , Геннадий Онищенко , Минздрав РФ , ВОЗ , Госдума , Деловая газета "Взгляд" , "Российская газета"
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