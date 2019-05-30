МВД сократило список потенциально опасных пород собак

Об этом рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк

По её словам, которые приводит РИА Новости, теперь в России опасными числятся лишь 13 видов собак.

Согласно документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, в список вошли акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный, бэндог, гуль дог, питбульмастиф и северокавказская собака. Кроме того, особое содержание требуется волко-собачьим гибридам и метисам всех перечисленных пород.

Уточняется, что перечисленные породы использовались для травли, а также с ними «не велась селекция на лояльность к человеку».

Ранее в списке потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка категорически запрещён, входило 69 пород.

News.ru писал о том, что жители столицы стали отдавать предпочтение собакам маленьких пород, рассказал председатель комитета ветеринарии города Алексей Сауткин. По его словам, ежегодно коммерческие и государственные ветеринарные клиники вакцинируют примерно 500 тысяч животных. Соотношение между кошками и собаками примерно равное, однако за последнее время число последних увеличилось.