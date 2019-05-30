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МВД сократило список потенциально опасных пород собак 

News.ru + ещё 17 1 час назад
Об этом рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.
По её словам, которые приводит РИА Новости, теперь в России опасными числятся лишь 13 видов собак.
Согласно документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, в список вошли акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный, бэндог, гуль дог, питбульмастиф и северокавказская собака. Кроме того, особое содержание требуется волко-собачьим гибридам и метисам всех перечисленных пород.
Уточняется, что перечисленные породы использовались для травли, а также с ними «не велась селекция на лояльность к человеку».
Ранее в списке потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка категорически запрещён, входило 69 пород.
News.ru писал о том, что жители столицы стали отдавать предпочтение собакам маленьких пород, рассказал председатель комитета ветеринарии города Алексей Сауткин. По его словам, ежегодно коммерческие и государственные ветеринарные клиники вакцинируют примерно 500 тысяч животных. Соотношение между кошками и собаками примерно равное, однако за последнее время число последних увеличилось.
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Общество , Видео , Ирина Волк , МВД , РИА Новости
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