«Случается не с тобой»: Вдова Доренко о его отношении к смерти

Вдова Сергея Доренко Юлия рассказала, почему ее муж не относился серьезно к диагнозу аневризма.

По словам Юлии, Сергей не доверял врачам и отменял приемы, на которые она его записывала. Узнав о диагнозе, Доренко смог изменить свое отношение к здоровью лишь на непродолжительное время.

«Его жажда жизни, во всей своей полноте, была сильнее страха смерти. Часто он повторял мне: «Смерть — это то, что всегда случается не с тобой. Поэтому не стоит о ней беспокоиться»», — написала вдова журналиста в Instagram.

По ее словам, настоящей смертью для него стала бы невозможность вести привычный образ жизни.

«Сидеть на диете, не пить шампанское, не ездить на мотоцикле, мало работать и регулярно ходить по врачам — все это было не про Сергея. Он так и не смог стать рафинированным. Он любил жизнь, любил дышать полной грудью и отрицал полумеры», — написала Юлия.

Она призналась, что не может поверить, что Сергея больше нет, и порой ей кажется, что он вернется домой.

«Он зайдет в квартиру, снимет шлем и крикнет, как всегда, будто он на сцене: «Жёнушка моя! Я дома! Встречай же меня скорее!». И я расскажу обо всём: сколько шума он наделал, и как его все любят, а он удивится», — написала она.