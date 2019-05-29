Вдова Сергея Доренко Юлия рассказала, почему ее муж не относился серьезно к диагнозу аневризма.
По словам Юлии, Сергей не доверял врачам и отменял приемы, на которые она его записывала. Узнав о диагнозе, Доренко смог изменить свое отношение к здоровью лишь на непродолжительное время.
«Его жажда жизни, во всей своей полноте, была сильнее страха смерти. Часто он повторял мне: «Смерть — это то, что всегда случается не с тобой. Поэтому не стоит о ней беспокоиться»», — написала вдова журналиста в Instagram.
По ее словам, настоящей смертью для него стала бы невозможность вести привычный образ жизни.
«Сидеть на диете, не пить шампанское, не ездить на мотоцикле, мало работать и регулярно ходить по врачам — все это было не про Сергея. Он так и не смог стать рафинированным. Он любил жизнь, любил дышать полной грудью и отрицал полумеры», — написала Юлия.
Она призналась, что не может поверить, что Сергея больше нет, и порой ей кажется, что он вернется домой.
«Он зайдет в квартиру, снимет шлем и крикнет, как всегда, будто он на сцене: «Жёнушка моя! Я дома! Встречай же меня скорее!». И я расскажу обо всём: сколько шума он наделал, и как его все любят, а он удивится», — написала она.
9 мая журналист и радиоведущий Сергей Доренко скоропостижно скончался в Москве в возрасте 59 лет. Во время поездки на мотоцикле по центру города ему внезапно стало плохо, после чего он упал на проезжую часть. Врачам не удалось его спасти. По официальным данным, причина смерти — разрыв аорты.