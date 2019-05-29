Мать бросила двух детей в хостеле в Подмосковье и скрылась

Мать бросила двух малолетних детей в хостеле в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В дежурную часть Котельниковского отдела полиции МУ МВД России "Люберецкое" поступило сообщение о том, что во вторник неизвестная девушка с двумя малолетними детьми — мальчиком и девочкой, на вид обоим около года, обратилась к администратору хостела, расположенного в 3-м Покровском проезде, для предоставления им спального места", — рассказала Петрова.

По ее словам, администратор хостела попросила предоставить паспорт.

"Женщина ответила, что забыла его в машине, после чего вышла из здания и больше не возвращалась", — сказала начальник пресс-службы.

Сейчас сотрудниками полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности женщины и ее поиск. Детей передали в местную больницу.