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Кузнецова призвала провести мониторинг домов-интернатов 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова предложила провести мониторинг деятельности детских домов-интернатов участникам Общественного совета при детском омбудсмене.
"Хотела бы предложить поучаствовать вам в меру своей активности … в мониторинге деятельности детских домов-интернатов именно с точки зрения выработки предложений совершенствования работ этой системы", — сказала Кузнецова на заседании Общественного совета.
По её словам, есть "очень много вопросов и проблем которые надо решать", но и много общественности, которая неравнодушна.
"Мне хочется, чтобы это движение в защиту детства оно пронизывало все … Мы просто взрослые люди, которые уже уполномочены заботится о детях, которые рядом встречаются", — отметила омбудсмен.
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