Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назван самый популярный YouTube-блогер на планете 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Film Companion / YouTube
Индийский YouTube-канал T-Series первым в истории набрал 100 миллионов подписчиков. Точное число пользователей, следящих за обновлениями, доступно в официальном профиле.
Это достижение стало победой в борьбе с самым известным видеоблогером в мире Феликсом Чельбергом (PewDiePie). Число его подписчиков достигло 96,1 миллиона человек. Динамику этого соревнования можно проследить в онлайн-стриме.
Канал T-Series набрал около 10 миллионов новых фанатов за два месяца: 21 марта на аккаунт было подписано 90 миллионов и 493 тысячи человек. Этот профиль принадлежит музыкальной компании-гиганту из Индии, в нем регулярно публикуются новые клипы.
В августе 2018 года PewDiePie записал видео, где объявил войну T-Series. По его оценке, конкурент мог обогнать его по числу подписок уже в ноябре 2018-го. Он попросил подписчиков помочь и поддержать его.
Фанаты блогера несколько раз взламывали «умные» принтеры по всему миру и печатали на них призывы голосовать за своего любимца. Около полугода назад хакеры разместили на сайте издания Wall Street Journal манифест со словами поддержки в адрес PewDiePie.
Последние новости
Евросоюз рассказал о плачевном состоянии Турции Назван самый популярный YouTube-блогер на планете Президентом Латвии стал лишивший русских гражданства судья
Комментарии
Общество , Феликс Чельберг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков рассказал о договоренности Путина и Лукашенко18
Лавров рассказал, кто спровоцировал кризис в Косове29
Школьница умерла во время ЕГЭ133
«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся131
Еще одна мать-"кукушка" объявилась в Подмосковье
Видео
08:08
Песков рассказал о договоренности Путина и Лукашенко
Политика В мире
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
00:58
Атака на Крымский мост: Киеву пообещали ответ
Конфликты Армия
04:12
Школьница умерла во время ЕГЭ
Происшествия
00:52
Турция оказалась в плачевном состоянии
В мире Ближний Восток
00:45
«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся
Армия В мире
01:00
«Это уже не политика, это маразм…»
Шоу-бизнес
08:08
Лавров рассказал, кто спровоцировал кризис в Косове
Политика
01:29
Названа главная угроза США
В мире США
00:18
Депутат Рады назвал зрителей уродами в прямом эфире
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение