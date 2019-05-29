Крым готовится к празднованию Дня России

На Привокзальной площади Симферополя в течение дня пройдет праздничный флешмоб.

29 мая 2019 г. Симферополь. "Новый Крым". Руководитель Аппарата Совмина РК Лариса Опанасюк сообщила о запланированных мероприятиях в День России

12 июня в крымской столице пройдут спортивные мастер-классы, авто-мотопробег, праздничный концерт. Также в рамках развлекательной программы выступят творческие коллективы Крыма.

На площади им. В. И. Ленина состоится ремесленная и ярмарка декоративно-прикладного искусства. Для детей будет работать развлекательная площадка, лазертаг. Кроме того, все желающие смогут попрактиковаться на автотренажере, сдать нормы ГТО, принять участие в спортивных мастер-классах.

Наряду с этим, пройдет выставка оборудования для дайвинга, авто-, авиа-, и судомоделей, пневматического оружия парашютного и радиооборудования.

Гостям и жителям Крыма предложат поучаствовать в спортивных и мастер-классах по запуску миниракет, укладке парашюта, сборки-разборки оружия.