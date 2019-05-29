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Дело о некачественном жилье для иркутских сирот стало уголовным 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Пресс-служба прокуратуры Приангарья
Строительство жилья для сирот в Иркутской области стало поводом для возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Дело возбуждено по статье «Халатность» по материалам проверки, проведенной прокуратурой Куйтунского района области.
В ходе нее прокуроры выяснили, что застройщик многоквартирных домов нарушил сроки завершения строительства и сдачи объектов, не в полном объеме выполнил отделочные работы в квартирах, провел тепловые сети ненадлежащим образом, а работы по благоустройству придомовой территории не провел вовсе.
Кроме того, прокуроры установили, что администрация Куйтунского муниципального образования выдала разрешения на ввод домов в эксплуатацию безосновательно. Точно так же их приняло министерство имущественных отношений Иркутской области.
Районная прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес главы Куйтунского муниципального образования, в адрес областного министра имущественных отношений и в адрес застройщика и взяла устранение нарушений на контроль.
Комментарии
Общество , Генпрокуратура РФ , Иркутская Область
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