Дело о некачественном жилье для иркутских сирот стало уголовным

Дело возбуждено по статье «Халатность» по материалам проверки, проведенной прокуратурой Куйтунского района области.

В ходе нее прокуроры выяснили, что застройщик многоквартирных домов нарушил сроки завершения строительства и сдачи объектов, не в полном объеме выполнил отделочные работы в квартирах, провел тепловые сети ненадлежащим образом, а работы по благоустройству придомовой территории не провел вовсе.

Кроме того, прокуроры установили, что администрация Куйтунского муниципального образования выдала разрешения на ввод домов в эксплуатацию безосновательно. Точно так же их приняло министерство имущественных отношений Иркутской области.

Районная прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес главы Куйтунского муниципального образования, в адрес областного министра имущественных отношений и в адрес застройщика и взяла устранение нарушений на контроль.