Избитый Виторганом Богомолов получил новую должность

По данным агентства, 29 мая глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский представил коллективу театра нового худрука. Чиновник заявил, что этот сезон станет для Голомазова последним, так как тот «принял на себя тяжелую миссию» по руководству театром в Риге.

В связи с уходом Голомазова пост худрука решили предложить Богомолову.

Богомолов до июля 2018 года был помощником худрука МХТ имени Чехова. Он сам рассказал о решении нового руководства МХТ отказаться от его услуг. По словам Богомолова, при Олеге Табакове действие его контракта продлевалось автоматически «по взаимной любви и необходимости». По мнению Богомолова, новый худрук Сергей Женовач решил подобрать команду «по своему вкусу».

В разные годы Богомолов работал с театральным центром «На Страстном», Московским драматическим театром имени Гоголя, театром-студией под руководством Олега Табакова и «Ленкомом».

Голомазов ранее принял предложение стать руководителем Русского драматического театра имени Чехова в Риге.