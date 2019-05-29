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Многодетным папам обещают «отцовский капитал». Денег будет как у мамы 

Ura.Ru + ещё 2 33 минуты назад
Общественная палата предложила выплачивать многодетным отцам субсидию, аналогичную «материнскому капиталу». Один из авторов инициативы Сергей Рыбальченко считает, что «отцовский капитал» может стать дополнительной мерой финансовой поддержки семьи.
Как уточнили общественники, капитал предлагается выдавать семьям, при рождении третьего ребенка. Пособие, как и в размере действующего материнского капитала, должно выплачиваться один раз при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье в зарегистрированном браке, пишут «Известия». «Это не просто финансовая, это поддержка еще и ответственного отцовства и благополучия устойчивой многодетной семьи. Ведь, по исследованиям социологов, „третьего ребенка заказывает отец“», — отмечает Рыбальченко.
Предложения, подготовленные в докладе «Демография 2024. Как обеспечить устойчивый естественный прирост населения РФ» Общественная палата направит правительству, а также для подготовки заседания Госсовета по профильному нацпроекту. С 2017 года размер материнского капитала составляет 453,026 тысяч рублей.
Как ранее писало RT, в России могут отменить бумажные сертификаты на материнский капитал. Минтруд намерен перейти на реестровую модель выдачи этих документов.
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Общество , Видео , Общественная палата России , Минтруд , газета "Известия"
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