Ургант высмеял нападение российского чиновника на репортера

В начале ролика Ургант представляется корреспондентом телепередачи «Дежурная часть» и задает Хрусталеву вопросы, касающиеся лишения водительских прав. Интервьюер заметил, что это произошло из-за отказа героя пройти тест на алкоголь — «пописать в баночку».

«Дмитрий Юрьевич, скажите, почему вы отказались это сделать, несмотря на то, что сотрудники ГИБДД, тем не менее, говорили вам "пс-пс-пс"?» — спросил Ургант.

В ответ Хрусталев набросился на него и повалил на пол. «Пошел вон отсюда, ведущий вонючий!» — крикнул он.

В апреле Хрусталева лишили прав на управление автомобилем на 1,5 года из-за отказа пройти тест на алкогольное опьянение. Такое решение суд принял в апреле 2019 года.