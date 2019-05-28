Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Диссернет» назвал нелегитимным новый состав Высшей аттестационной комиссии 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Public domain
Как заявили в организации, положение о ВАК предусматривает, что «член комиссии не может исполнять свои функции более двух сроков подряд».
При этом ректор Российского университета дружбы народов, глава комиссии Владимир Филиппов остался там на третий срок подряд.
В связи с этим «Диссернет» намерен обращаться в суды, вплоть до Верховного.
Издание «Медуза» обратило внимание, что в новый состав Высшей аттестационной комиссии не попал один из основателей проекта Михаил Гельфанд и те, кто выступал за лишение министра культуры Владимира Мединского учёной степени.
В Высшей аттестационной комиссии эту ситуацию пока не прокомментировали.
«Диссернет» занимается поиском плагиата в научных работах.
Говорит Москва: последние новости
СМИ сообщили, что режиссёр Павел Лунгин попал в реанимацию Стерлигов призвал казнить участников скандального выпускного во Владивостоке Обещавший дать леща Соловьёву журналист рассказал подробности их сегодняшней встречи
Общество , Образование , Владимир Филиппов , Владимир Мединский , Михаил Гельфанд , РУДН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в «российском скандале» в Австрии46
Ограбление века: в Мурманской области украли мост
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация58
Ультиматум США: Турция прояснила ситуацию с С-40012
Пока вы не уснули: Россия требует от Китая объяснений25
Видео
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
00:42
Удивлены: Вызов посла в МИД РФ озадачил Испанию
Политика В мире
02:51
Режиссер Лунгин попал в больницу
Общество
02:15
Обнародованы детали операции по «деоккупации» Крыма
Украина Армия
01:30
Неожиданный поворот в «российском скандале» в Австрии
В мире
08:08
Пока вы не уснули: Россия требует от Китая объяснений
В мире
03:58
Провокационный шаг. США против выдачи паспортов в ДНР
Украина В мире
08:08
Сербия направила к Косово авиацию и бронетехнику
В мире Армия
01:01
Нарушает закон: К Зеленскому обратились с требованием
Украина В мире
00:42
Возможен разрыв отношений? Посла Испании вызвали в МИД
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение