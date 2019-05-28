Как заявили в организации, положение о ВАК предусматривает, что «член комиссии не может исполнять свои функции более двух сроков подряд».
При этом ректор Российского университета дружбы народов, глава комиссии Владимир Филиппов остался там на третий срок подряд.
В связи с этим «Диссернет» намерен обращаться в суды, вплоть до Верховного.
Издание «Медуза» обратило внимание, что в новый состав Высшей аттестационной комиссии не попал один из основателей проекта Михаил Гельфанд и те, кто выступал за лишение министра культуры Владимира Мединского учёной степени.
В Высшей аттестационной комиссии эту ситуацию пока не прокомментировали.
«Диссернет» занимается поиском плагиата в научных работах.