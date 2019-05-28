«Диссернет» назвал нелегитимным новый состав Высшей аттестационной комиссии

Как заявили в организации, положение о ВАК предусматривает, что «член комиссии не может исполнять свои функции более двух сроков подряд».

В связи с этим «Диссернет» намерен обращаться в суды, вплоть до Верховного.

Издание «Медуза» обратило внимание, что в новый состав Высшей аттестационной комиссии не попал один из основателей проекта Михаил Гельфанд и те, кто выступал за лишение министра культуры Владимира Мединского учёной степени.

В Высшей аттестационной комиссии эту ситуацию пока не прокомментировали.

«Диссернет» занимается поиском плагиата в научных работах.