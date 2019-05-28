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С борщевиком в Подмосковье начали бороться при помощи дронов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В подмосковном Наро-Фоминске специалисты испытали новую технологию борьбы с борщевиком, которая основывается на применении дронов, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Московской области.
«Специалисты продемонстрировали комплексную систему уничтожения сорняка с использованием спутниковой информации, съёмок с помощью беспилотных летательных аппаратов и роботизированных дронов-опрыскивателей», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
Он добавил, что это уже второй округ, где провели такие испытания. Первым округом стал Подольск, пишет «Интерфакс».
«Эта технология позволяет выявить в режиме реального времени территории, зараженные борщевиком, определить плотность сорняка, в автоматическом режиме передать информацию и проложить маршруты обработки эффективными гербицидами», — описал новый способ борьбы с борщевиком Разин.
По его словам, территорию после обработки продолжают постоянно мониторить, чтобы оценить эффективность примененной технологии.
В начале мая с борщевиком начали бороться во всех муниципалитетах Московской области.
Ранее в Союзе дачников рассказали, каким еще способом можно бороться с борщевиком.
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Общество , Андрей Разин , Интерфакс , Московская область , Наро-Фоминск
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