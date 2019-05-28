Власти Петербурга рассказали о планах по благоустройству города

Смольный намерен потратить 4,2 млрд рублей на формирование комфортной среды в Санкт-Петербурге в 2019 году, сообщает kp.ru.

Подобное заявление было сделано в ходе заседания городского правительства. Уточнялось, что выделенные средства должны быть направлены на благоустройство дворов, пешеходных зон, садов и парков.

«Мы должны создать комфортные зоны отдыха абсолютно для всех горожан, всё необходимо сделать качественно», — сказал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Отмечается, что в числе новых проектов — реконструкция оранжереи в Таврическом саду и создание арт-парка на Петроградской стороне.