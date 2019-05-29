РПЦ призвала расследовать дискриминацию прихожан УПЦ

Правоохранительные органы должны расследовать факт дискриминации прихожан Украинской православной церкви (УПЦ) и нападения на храмы, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Одной из насущных для примирения украинского общества задач представляется организация добросовестного и объективного расследования правоохранительными органами и правозащитными организациями Украины многочисленных фактов дискриминации и ущемления прав верующих УПЦ», — приводит его слова ТАСС.

Священнослужитель отметил, что за последние годы резко выросло число нападений на православные храмы и святыни.

«С 2014 года и по настоящее время от вандализма, поджогов и грабежей пострадали сотни храмов УПЦ. Только с начала года имело место около десяти подобных актов», — подчеркнул митрополит Иларион.

По его словам, после принятия на Украине закона о религиозных общинах всего 42 прихода добровольно перешли в «Православную церковь Украины» (ПЦУ).

Председатель ОВЦС надеется, что новоизбранные украинские власти в скором времени примут меры по стабилизации межконфессиональной обстановки.

Ранее глава раскольнической неканонической церковной структуры Филарет Денисенко заявил о несогласии с названием Православная церковь Украины для поместной церкви. Также он отказался считать «объединительный собор» украинским и заявил о разделении «новой украинской церкви».

10 мая глава ПЦУ Епифаний Думенко признал, что между ним и Филаретом Денисенко произошел конфликт.

Напомним, 6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил ПЦУ томос об автокефалии. Русская православная церковь назвала томос «результатом неумелых политических и личных амбиций».