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РПЦ призвала расследовать дискриминацию прихожан УПЦ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы должны расследовать факт дискриминации прихожан Украинской православной церкви (УПЦ) и нападения на храмы, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
«Одной из насущных для примирения украинского общества задач представляется организация добросовестного и объективного расследования правоохранительными органами и правозащитными организациями Украины многочисленных фактов дискриминации и ущемления прав верующих УПЦ», — приводит его слова ТАСС.
Священнослужитель отметил, что за последние годы резко выросло число нападений на православные храмы и святыни.
«С 2014 года и по настоящее время от вандализма, поджогов и грабежей пострадали сотни храмов УПЦ. Только с начала года имело место около десяти подобных актов», — подчеркнул митрополит Иларион.
По его словам, после принятия на Украине закона о религиозных общинах всего 42 прихода добровольно перешли в «Православную церковь Украины» (ПЦУ).
Председатель ОВЦС надеется, что новоизбранные украинские власти в скором времени примут меры по стабилизации межконфессиональной обстановки.
Ранее глава раскольнической неканонической церковной структуры Филарет Денисенко заявил о несогласии с названием Православная церковь Украины для поместной церкви. Также он отказался считать «объединительный собор» украинским и заявил о разделении «новой украинской церкви».
10 мая глава ПЦУ Епифаний Думенко признал, что между ним и Филаретом Денисенко произошел конфликт.
Напомним, 6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил ПЦУ томос об автокефалии. Русская православная церковь назвала томос «результатом неумелых политических и личных амбиций».
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Общество , раскол церкви , РПЦ , МВД , ИТАР-ТАСС
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