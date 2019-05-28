Скрывал 29 лет: Якубович раскрыл секреты «Поля чудес»

Ведущий одной из старейших программ Первого канала «Поле чудес» Леонид Якубович в интервью радио Baltcom рассказал подробности о том, как создается шоу и поделился своими мыслями о нем.

В частности, он признался, что не видел ни одного выпуска программы по телевизору и не представляет себе, что помогает ей выходить в эфир на протяжении почти трех десятков лет.

«Я сам не могу объяснить, как эта штука существует 29 лет. Я сам не понимаю, я ни капельки не шучу. Люди так себя ведут на этой программе, что, вероятно, им комфортно. Какую-то десятую долю я беру на себя, все остальное от бога», — сказал Якубович.

Говоря о том, не наскучила ли ему роль ведущего «Поля чудес» за это время, он рассказал, что перед съемками специально настраивается, чтобы получать от программы удовольствие самому и доставлять его участникам и зрителям.

«Как только раздается команда «мотор», я обязан, я так живу, я мгновенно получаю от этого удовольствие. Если я перестану получать от этого удовольствие, то вы по глазам определите, что мне это надоело», — отметил он.

Он подчеркнул, что в ходе монтажа после съемок передачи многое остается за кадром, и программа теряет душевность.

«В зрительном зале такой хохот. Но есть великое и очень грустное понятие «монтаж». Запись программы продолжается часа два с половиной — это концерт, в зале хохот и все прочее. В эфире — час. Вся душевность, этот юмор и хохот иногда вырезается, остается вопрос-ответ, что, конечно, снижает настроение программы», — посетовал Якубович.

Ведущий также рассказал, что многие дети, которых взрослые игроки приводят с собой на съемочную площадку, стесняются петь перед зрителями в студии и перед камерами операторов. По словам Якубовича, чтобы снять напряжение, он уходит вместе с ребенком за кулисы, где тот сначала поет ему в коридоре, чтобы привыкнуть, после чего они возвращаются в студию.

В начале 2019 года вокруг «Поля чудес» разразился скандал из-за публикации Первым каналом выпуска программы от 15 февраля.

Пользователи сети обратили внимание на то, что аудитория в студии программы после окончания съемок подходит к игровому барабану, на котором выставлены съедобные подарки ведущему, которые принесли игроки, и разбирают их в давке.

В частности, на 49-й минуте видеоролика можно было заметить, как взрослые зрители и пенсионеры стремятся захватить побольше продуктов, в то время как дети и подростки осторожно собирают еду с барабана.

Многие зрители выразили свое отвращение в связи с увиденным в комментариях к видеоролику. Часть из них предположила, что увиденное ими было вызвано низким уровнем жизни зрителей программы, другие комментаторы назвали причиной произошедшего невоспитанность. Некоторые аккуратно высказали догадку о том, что скоропортящиеся продукты неудобно оставлять на хранение в Останкино.

Сам Якубович позднее комментировал сайту kp.ru ситуацию с продуктами на шоу.

«Я готов ответить всего на один вопрос, который волнует всю страну много лет. «Куда девается жратва?!» Докладываю. Мы печатаем 150 пригласительных билетов, но я никогда за 27 лет не видел, чтобы в зале было 150 человек. Обычно это 300-400, было и больше тысячи! Я проверял — все с билетами. Как такое возможно, непонятно», — говорил ведущий.

Якубович также признавался, что после завершения съемочного процесса у него остается «только одна задача — успеть выскочить из студии», чтобы не попасть под ноги аудитории.

«Причем, это надо видеть. Пирожные засовываются в карманы, за пазуху… Творится что-то невероятное. Администраторы только и орут: «Осторожно, детей не задавите!» Такое ощущение, что они приходят туда жрать. Все сметается», — добавил он.

Позднее телеведущий подчеркнул, что всегда рад участию в съемках программы хороших и добрых людей и осудил раздувание скандалов вокруг проекта.

Телепередача «Поле чудес» выходит с 25 октября 1990 года, Леонид Якубович ведет программу с 1 ноября 1991-го.